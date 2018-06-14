НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютной выручки

Решение утверждено постановлением правления НБУ N65 от 12 июня. Оно вступает в силу 14 июня и будет действовать по 13 декабря 2018 года включительно.

Как сказано на официальном сайте регулятора, требование к обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев.

Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержания стабильности на валютном рынке.

Напомним, последний раз Нацбанк менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил норму 65% до 50%.

Как сообщал УРА-Информ, внешний долг украинских банков сокращается уже три год подряд. По состоянию на конец 2017 года долг банков иностранным кредиторам составил 6,2 миллиардов долларов. При этом половина суммы - кредиты международных финансовых организаций украинским госбанкам, еще 14% - межбанковские кредиты банкам с российским государственным капиталом.