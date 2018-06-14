НБУ намерен закупить велопарковки

Общая стоимостьзакупки должна составить 16,7 тысяч гривен. Как говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в среду, 13 июня, в системе публичных закупок ProZorro, объявлен тендер на закупку четырех металлических конструкций для парковки шести велосипедов.

В тендер также входят услуги по монтажу четырех велопарковок на территории зданий Национального банка на улице Институтской, 9, на проспекте Науки, 7, Контрактовой площади, 2-б и улице Андреевской, 1.

Период уточнений установлен до 14 июня, а конечный срок подачи заявок - 20 июня 2018 года.

Согласно тендерной документации, аукцион планируется провести после 14 июня 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины намерен усилит оверсайт за деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры. Соответствующее постановление № 61 "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка " было принято правлением НБУ 7 июня.