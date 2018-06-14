Нацбанк на четверг немного опустил курс гривны

100 долл - 2612,4210 грн;

100 евро - 3073,2521 грн;

10 российских рублей - 4,1391 грн.

При этом регулятор установил на 14 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1087.183074;

Серебро - 14.156744;

Платина - 761.800866;

Палладий - 860.910580.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 13 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2608,7490 грн;

100 евро - 3075,1933 грн;

10 российских рублей - 4,1845 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.