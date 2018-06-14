Наличный доллар в четверг вырос на семь копеек

Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,19 гривен, а евро можно купить по 31,03 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,08, продажи 26,10 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9923, продажи - 26,1885 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,87, продажи - 30,50 - 31,46 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5431, продажи - 31,0287 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,111, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,695, продажи 4,255 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 13 июня 2018 года, наличный доллар не изменился и сохранился на прежнем уровне. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,12 гривен, а евро можно было купить по 30,94 гривен за евро.