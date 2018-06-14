11:52 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мингарелли просит Кабмин отобрать часть полномочий у СБУ

Руководитель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли просит украинское правительство ограничить полномочия Службы безопасности Украины в области борьбы с экономической преступностью.

Мингарелли просит Кабмин отобрать часть полномочий у СБУ

Такое мнение он высказал во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия".

По его словам, стране стоит в срочном порядке сосредоточиться на трех ключевых направлениях: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму. Мингарелли уверен, что СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. В частности, это касается борьбы с экономической преступностью и проведения "рейдерских" проверок частных предприятий и бизнеса.

Также еврочиновник предложил рассмотреть опцию о возможном ограничении и других правоохранительных ведомств Украины в области борьбы с экономической преступностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли утверждает, что основным "двигателем" модернизационных процессов в Украине до сих пор остается Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Основные модели для реформ в Украине можно идентично продублировать ссылаясь на Соглашение Украина-ЕС, однако для этого нужно закончить ранее начатые институциональные реформы.


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