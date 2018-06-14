"Киевтеплоэнерго" получило лицензию НКРЭКУ

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии. Оно вступает в силу с 1 августа 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг намерена с 1 августа снизить тариф для " Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды. Тарифы будут снижены на 29%.

Как сказано на сайте регулятора, принятие соответствующего проекта решения, запланировано на заседании 14 июня. Таким образом, по сравнению с действующими тарифами энергокомпании "Киевэнерго", тариф на тепловую энергию для населения уменьшится на 320,38 гривен/Гкал и будет составлять до 784,58 гривен/Гкал.