10:33 14.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин намерен проверить АМКУ

Государственная аудиторская служба должна провести аудит Антимонопольного комитета Украины.

Кабмин намерен проверить АМКУ

Соответствующее поручение служба получила в среду, 13 июня, на сегодняшнем заседании правительства. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, цитируя словам министра Кабинета министров Александра Саенко, ведомство получает много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок.

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов. В связи с чем порчено провести комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим правительству результаты такой проверки, - добавил Александр Саенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Тогда Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".


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