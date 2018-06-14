12:31 14.06.2018 | Экономика | Новости
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Индия и Китай намерены увеличить импорт сырой нефти США в Азию

Представительство Китая и Индии хотят покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. 

Индия и Китай намерены увеличить импорт сырой нефти США в Азию

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Отметим, что в настоящее время стороны два крупнейших покупателей черного золота в Азии поднимают вопросы о путях увеличения импорта сырой нефти США в Азию для сокращения зависимости от членов Организации стран-экспортеров нефти. По предварительным данным, Китай и Индия намерены оказать давление на производителей ОПЕК, чтобы держать цены под контролем.

Как заявил аналитик Interfax Global Energy Абхишек Кумар, закупка нефти по низкой цене важна для азиатских потребителей.

"Диверсификация источников поставок принесет пользу как Индии, так и Китаю за счет усиления конкуренции между производителями нефти", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти может принять решение о повышении добычи нефти.


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