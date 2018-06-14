Гривна лидирует по темпам укрепления к доллару - Bloomberg

Укрепление гривны продолжается даже несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка, войны на востоке Украины, которую поддерживает Россия, а также заморозку международной финансовой помощи и повышение валютной ставки до 17% со стороны Международного валютного фонда.

Такое мнение в среду, 13 июня, высказал эксперты агентства Bloomberg. При этом по их данным, украинская валюта против доллара укрепилась на 7,7%, и таким образом обошла в рейтинге грузинский лари и колумбийский песо.

В свою очередь, заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий подчеркнул, что основная задача банка заключается в том, чтобы избежать зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.

Это достаточно опасно, потому что, если у вас есть негативные настроения, инвесторы просто покидают рынок, и это создает огромное давление на денежно-кредитную политику и обменный курс. Но это не тот случай для Украины, - отметил он.

Вместе с тем в НБУ утверждают, что с осени 2017 года Украина получила около 550 миллионов долларов "горячего капитала", из которых около 200 миллионов были получены, когда рыночная борьба начала захватывать другие развивающиеся страны.

Также в Нацбанке заявляют, что ставка снижаться не будет, пока фиксируется сильная инфляция. Не думаю, что мы сможем смягчить денежно-кредитную политику, пока не увидим сильную тенденцию дезинфляции. Жесткая денежно-кредитная политика позволит нам вернуть инфляцию к цели в середине следующего года, а не раньше, - констатировал Чурий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 14 июня 2018 года, наличный доллар набрал семь копеек. Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,19 гривен, а евро можно купить по 31,03 гривен.