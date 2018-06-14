FIFA рассчитывает заработать на ЧМ-2018 более шести миллиардов долларов

Это, по подсчетам Федерации, на 1,3 миллиард больше, чем было заработано на предыдущем чемпионате в Бразилии. Как сообщает The New York Times, по последним оценкам FIFA, организация заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

Вместе с тем ранее FiFA планировала получить от продажи прав на телетрансляции три миллиарда долларов, но в итоге заработает на 2% больше. Кроме того, по данным газеты, в этот раз FIFA удалось привлечь от спонсоров 1,65 миллиардов долларов, что на 200 миллионов больше, чем планировалось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Чемпионат мира по футболу-2018 стартует с 14 июня и будет длиться до 15 июля. Матчи чемпионата будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России.