Евросоюз одобрил введение 25% пошлин на экспортные товары США

Страны Европейского союза в четверг, 14 июня, единогласно одобрили введение импортных пошлин в размере 25%.
Такое решение принято, как контрмера против решения Соединенных Штатов Америки на введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в ЕС, имеются ввиду введение импортных пошлин на американскую продукцию на сумму 2,8 миллиардов евро.
Решение стран ЕС должна поддержать Еврокомиссия. После этого решение вступит в силу.
Следующее заседание Еврокомиссии запланировано на 20 июня. В случае поддержания решения контрмеры ЭС против США будут ведены в конце июня-начале июля.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз к жесткой реакции на пересечение Соединенными Штатами Америки "красных линий". Также канцлер Германии Ангела Меркель поддержала решение ЕС ответить на пошлины США.