Евросоюз одобрил введение 25% пошлин на экспортные товары США

Такое решение принято, как контрмера против решения Соединенных Штатов Америки на введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в ЕС, имеются ввиду введение импортных пошлин на американскую продукцию на сумму 2,8 миллиардов евро.

Решение стран ЕС должна поддержать Еврокомиссия. После этого решение вступит в силу.

Следующее заседание Еврокомиссии запланировано на 20 июня. В случае поддержания решения контрмеры ЭС против США будут ведены в конце июня-начале июля.