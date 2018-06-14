21:55 14.06.2018 | Экономика | Новости
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Евросоюз одобрил введение 25% пошлин на экспортные товары США

Страны Европейского союза в четверг, 14 июня, единогласно одобрили введение импортных пошлин в размере 25%.

Евросоюз одобрил введение 25% пошлин на экспортные товары США

Такое решение принято, как контрмера против решения Соединенных Штатов Америки на введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в ЕС, имеются ввиду введение импортных пошлин на американскую продукцию на сумму 2,8 миллиардов евро.

Решение стран ЕС должна поддержать Еврокомиссия. После этого решение вступит в силу.

Следующее заседание Еврокомиссии запланировано на 20 июня. В случае поддержания решения контрмеры ЭС против США будут ведены в конце июня-начале июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз к жесткой реакции на пересечение Соединенными Штатами Америки "красных линий". Также канцлер Германии Ангела Меркель поддержала решение ЕС ответить на пошлины США.


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