ЕС планирует выделить Украине еще миллиард евро

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter, 14 июня.

Так, в своем посте представитель СМИ отметил, что обычно эти средства делят в пропорции 2/3 для южноевропейских стран и 1/3 для восточноевропейских. Таким образом, по меньшей мере, 1 млрд евро в год будет выделено для Украины, Грузии, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы.

Также журналист добавил, соответствующие решение сначала должны поддержать на Совете ЕС 26 июня

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре. Эксперты и специалисты МВФ проведут анализ законопроекта о Антикоррупционный суд на предмет соответствия договоренностям. Именно на основе их отчета и будет зависеть получение Украиной очередного транша.