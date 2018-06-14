Дочь и зять Трампа стали богаче на десятки миллионов долларов

На данный момент стоимость их активов оценивается от 229 до 786 миллионов долларов. В прошлом году этот показатель составлял от 203 до 740 миллионов долларов.

Как сообщает в среду, 13 июня, The Wall Street Journal, ссылаясь наа предоставленные Белым домом сведения об их финансовом состоянии, оценка их доход может являться не точной.

Так бренд одежды и аксессуаров, который ранее Иванка Трамп передала в трастовый фонд, стоит более 50 миллионов долларов. Кроме того, по информации газеты, супругам также принадлежит "массив активов недвижимости", состоящий в основном из квартир и офисных зданий.

Издание напоминает, что в 2017 году долговые обязательства зятя и дочери президента США Дональда Трампа доходили до 200 миллионов долларов, из которых только 65 миллионов были выплачены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до назначения Трампа главой Белого дома, его дочь занимала должность одного из трех вице-президентов Trump Organization, занимающейся строительством, а также развитием собственной линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров.