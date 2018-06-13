Впервые за последние годы в Украине стабилизировались цены на рынке жилой недвижимости - НБУ

Предложение продолжает расти, хотя есть основания ожидать его замедления. Ипотечное кредитование активизируется, но его объемы пока недостаточны и не влияют на спрос.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь 2018 года, опубликованном в среду, 13 июня.

Прим этом НБУ напомнил, что в 2017 году объем введенного в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Украине вырос на 13% и составил 5,9 миллионов квадратных метров. По количеству построенных квартир на 1000 человек населения в прошлом году Украина опередила ЕС (2,9 по сравнению с 2,8), одновременно по уровню обеспеченности жильем она все еще уступает (менее 400 квартир на 1000 человек населения по сравнению с 486 в Евросоюзе).

В то же время, в отчете отмечается, что в прошлом году снизилось количество выданных разрешений на новое строительство, что может свидетельствовать о некотором замедлении роста нового строительства.

Напомним, по данным Госстатистики, с начала 2018 года по состоянию на март выдано документов на строительство 104 043 квадратных метров жилых площадей.

Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на мнение экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.