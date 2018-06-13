Украинские банки должны иностранным кредиторам шесть миллиардов долларов - НБУ

По состоянию на конец 2017 года долг банков иностранным кредиторам составил 6,2 миллиардов долларов. При этом половина суммы - кредиты международных финансовых организаций украинским госбанкам, еще 14% - межбанковские кредиты банкам с российским государственным капиталом.

Об в среду, 13 июня, на пресс-конференции, посвященной отчету по финансовой стабильности, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

По его словам, украинские банки все больше привлекают средства на внутреннем рынке и возвращают внешние заимствования. В следующем году запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, график погашения будет выполнен в полной мере, - заверил Ваврищук, добавив, что самые крупные выплаты по внешнему долгу приходятся на 2019 год. Тогда банки суммарно должны будут вернуть 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины прогнозирует, что по итогам года ВВП страны вырастит 3-3,5%. Об этом во вторник, 12 июня, во время пресс-конференции сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук. ОН также отметил, что регулятор хотел бы, чтоб эти темпы были больше.