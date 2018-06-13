Украинские аграрии начали уборку ранних зерновых

По состоянию на вторник, 12 июня, уже собрано 14,7 тысяч тонн зерна с площади 5,1 тысяч гектаров при средней урожайности 29,1 центнеров с гектара.

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, в отдельных районах южных областей Украины стартовали уборочные работы ранних зерновых и зернобобовых культур. В частности, в Николаевской области аграрии собрали 4,6 тысяч тонн ячменя с 1,8 тысяч гектаров, в Одесской - 3,8 тысяч тонн с тысячи гектаров и в Херсонской - 6,3 тысяч тонн с 2,3 тысяч гектаров.

Кроме того, в Николаевской области собраны первые 300 тонн гороха с площади 100 гектаров.

Всего ранние зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году планируется собрать с 9,6 миллионов гектаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк заявляет, что посевная компания текущего года прошла успешно.