12:55 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине необходима тарифная децентрализация, – Зубко

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что украинская власть должна передать тарифообразования на органы местного самоуправления и обеспечить ответственность перед гражданами.

Украине необходима тарифная децентрализация, – Зубко

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По словам чиновника, из-за того, что во многих городах Украины полномочия по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги передаются местной власти. Но в министерстве хотят усовершенствовать систему таким образом, чтобы местное самоуправление по всей территории Украины самостоятельно составляло тарифы на тепло- и водоснабжение, а главное - отчиталось перед своей общиной.

Как считает Зубко, это повысит качество тепло- и водоснабжения, поскольку в первую очередь местные власти будут заинтересованы в повышении уровня соответствующих услуг.

Известно, что сейчас уже есть новый состав НКРЭ КУ и ведутся переговоры по окончательному завершению тарифной децентрализации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг рассмотрит предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Поэтому, местные жители Киева имеют большую надежду, что платить за коммунальные услуги они станут гораздо меньше. 


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