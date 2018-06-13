Украина нарастила аграрный экспорт со странами ЕС

Как сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофімцева, годом ранее показатели были намного хуже и составляли 2,8 млрд долларов.

Отмечается, что аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов.

Стоит добавить, что в Украине за текущий год инвестиции в сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с лидером Республики Болгария Бойко Борисовым.В ходе встречи украинский президент отчитался об увеличении за первый квартал 2018 года товароооборота между двумя государствами на 37 процентов, что вдвое больше, чем в предыдущем году.