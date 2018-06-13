НБУ усиливает оверсайт за деятельностью платежных систем

Соответствующее постановление № 61 "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка " было принято правлением НБУ 7 июня.

Согласно принятому документу, регулятор предусматривает установление требований к организационным и техническим мерам, которые должны принимать объекты оверсайта для обеспечения непрерывности деятельности;

упрощение требований к информации, которую объекты оверсайта обязаны размещать в пунктах приема/выдачи наличных.

Также усовершенствование требований к информации, которая должна находиться на официальных сайтах объектов оверсайта, мониторах программно-технических комплексов самообслуживания и в пунктах приема/выдачи наличных, которые ими используются; определение содержания информации, которая фиксируется объектами оверсайта после возникновения каждого нарушения непрерывности деятельности и установление механизма ее предоставления в НБУ.

Кроме того, совершенствование требований к хранению информации о каждой операции по переводу средств, осуществленной в платежной системе; установление требований к объектам оверсайта о наличии собственного официального веб-сайта; приведение норм положения о надзоре (оверсайте) платежных систем и систем расчетов в Украине в соответствие с требованиями ст. 581 Хозяйственного кодекса Украины относительно использования печати.

Этим постановлением также устанавливаются некоторые дополнительные права и обязанности уполномоченных работников НБУ на получение и возврат документов и материалов во время осуществления выездных проверок, а также определяется правовой механизм вручения руководителю объекта проверки первого экземпляра справки по результатам проверки, в случае невозможности его непосредственного вручения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году безвыездной надзор Национального банка применил к банкам 155 мер воздействия. Это меньше чем в 2016 году, когда были наказаны 158 банков. Такие данные опубликованы на официальном сайте регулятора во вторник утром, 12 июня. Согласно сообщению, за прошедший год инспекторы НБУ провели 64 инспекционные - 35 плановых и 29 внеплановых - проверки 59 банков.