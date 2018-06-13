Нацбанк на вторник укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 13 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2608,7490 грн;
100 евро - 3075,1933 грн;
10 российских рублей - 4,1845 грн.
При этом регулятор установил на 13 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1088.925998;
Серебро - 14.057141;
Платина - 759.891369;
Палладий - 854.668095.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 12 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2609,1315 грн;
100 евро - 3076,1660 грн;
10 российских рублей - 4,1851 грн.
Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.