Наличный доллар в среду остался на прежнем уровне

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 30,94 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,03, продажи 26,05 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9289, продажи - 26,1224 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,71 - 30,77, продажи - 30,50 - 31,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4462, продажи - 30,9380 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 0 4,100, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,705, продажи 4,257 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 12 июня 2018 года, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,12 гривен, а евро можно было купить по 30,96 гривен за евро.