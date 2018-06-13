Мама Ляшко купила новую квартиру в центре Киева за несколько миллионов гривен

Ее площадью составляет 77 квадратных метров. На ее имя также зарегистрировано 14-метровое машиноместо на столичном Печерске. Как сообщают журналисты одного из украинских телеканалов, недвижимость находится в новостройке по улице Евгения Коновальца 36-Е. В данный момент стартовая цена за квадратный метр в этом доме составляет около 31 тысяч гривен. То есть, примерная стоимость новой квартиры Любовь Ляшко составляет 2,4 миллиона гривен.

Журналисты также напоминают, что до выхода на пенсию мать Олега Ляшко жила в селе Варва Черниговской области, где работала оператором котельни на газоперерабатывающем заводе. Женщина никогда не владела бизнесом, а ее доход составляет 1600 гривен в месяц.

В 2012 году мать депутата купила три квартиры по сто квадратных метров, которые продала уже в следующем году. А в начале 2017 года Любовь Ляшко стала собственницей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 миллиона гривен по улице Бориса Гмыри 10/40. Также на нее оформлен дом в селе Богдановка неподалеку от Киева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прошлом году трижды выигрывал в лотерею крупные суммы. Всего глава парламентской фракции выиграл 571 тысячу гривен. Об этом он указал в своей декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро. Таким образом, "счастливчику" удалось стать призером в лотерее компании "Украинская национальная лотерея" трижды и получить 283 560, 153 485 и 134 000 гривен. При этом изменения в свою декларацию Ляшко внес 24 октября.