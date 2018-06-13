06:00 13.06.2018 | Экономика | Новости
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К санкциям ЕС против России за незаконные выборы в Крыму присоединились еще четыре страны

Четыре страны, в том числе Украина, присоединились к санкциям Европейского союза против России за незаконные выборы в Крыму.

К санкциям ЕС против России за незаконные выборы в Крыму присоединились еще четыре страны

Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации. Об этом во вторник, 12 июня, сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет Европейского Союза 14 мая принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.

В санкционный список внесены "заместитель председателя избирательной комиссии Крыма" Инна Гузеева, "секретарь избирательной комиссии Крыма" Наталья Безрученко, "председатель избирательной комиссии Севастополя" Александр Петухов, "заместитель председателя избирательной комиссии Севастополя" Мирослав Погорелов, "секретарь избирательной комиссии Севастополя" Анастасия Капранова.


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