ГФС осталась в подчинении Минфина, - Маркарова

Об этом во вторник вечером, 12 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова. По ее словам, ей даже не придется ее отматывать, потому что на сегодняшний день ГФС находится в подчинении Минфина и там она будет.

Переподчинения не произошло, - заверила она, добавив, что премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает такое положение вещей. Минфин формирует фискальную политику, ГФС администрирует налоги. Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов, - подчеркнула Маркарова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство на закрытом заседании 23 мая проголосовало за переподчинение ГФС Кабинету министров.

О том, что Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе Государственную фискальную службу, которая подчиняется Министерству финансов, ранее сообщал бывший министр финансов Александр Данилюк.