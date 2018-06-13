ЕП запретил использование пластиковых бутылок

Соответствующее решение во вторник, 12 июня, принял президиум Европейского парламента. Как сообщает Deutsche Welle, новые условия будут введены с лета следующего года.

При этом представитель финской Партии зеленых Хейди Хаутала пояснила, что дата, с которой пластиковые бутылки не будут доставляться в офисы, определенная с учетом того, что действующие контракты с поставщиками воды в пластиковой таре закончатся после выборов в парламент в мае следующего года.

На следующий сессионный период подписаны новые контракты. По информации администрации ЕП, в прошлом году в трех его офисах в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге на заседаниях парламента и комитетов или на других официальных заседаниях было использовано около миллиона бутылок с водой. Расходы на это оцениваются в 1,8 миллиона евро.

Также существуют одноразовые пластиковые бутылки, которые продаются членам парламента, сотрудникам и посетителям в различных кафе и ресторанах. В будущем в помещениях парламента будут установлены питьевые фонтанчики. Одноразовые пластиковые стаканчики должны быть заменены тарой многоразового использования. Цель - "полностью прекратить использование одноразовых бутылок и контейнеров в парламенте", отметила Хейди Хаутала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в день океанов в нетронутой пустыне Антарктиды обнаружили массу пластикового мусора.