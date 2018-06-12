В Венесуэле в мае инфляция превысила 24500%

При этом цены каждый день росли на 2,4%. Как сообщил в понедельник, 11 июня, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, в мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная - 1995,2%, в годовом выражении - 24571%.

По его словам, эти данные показывают, что не было сделано ничего, чтобы остановить гиперинфляцию, и пока правительство Мадуро ищет способы сохранить власть, они разрушают жизнь венесуэльцев, - заявил Гусман.

Вместе с тем официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет. Правительство во второй половине апреля в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 миллионов боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 млн боливаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале 2018 года уровень инфляции в Венесуэле достиг 80%. С декабря 2017 года по февраль текущего инфляция в стране превысила 231%. Таким образом, как сообщают местные СМИ, комиссия по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила в понедельник, 12 марта, что уровень накопленной инфляции в стране за год превысил шесть тысяч процентов.