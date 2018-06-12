09:57 12.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине изменились правила зарубежных денежных переводов

Национальный банк Украины внес коррективы в Правила осуществления, как за пределы так и в Украине, переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

В Украине изменились правила зарубежных денежных переводов

Такое постановление регулятора опубликовано на сайте НБУ.

Согласно документу, соответствующие изменения начнут действовать с 12 июня. Так, это дает возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.

Банкам и их клиентам будет предоставлена возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.

С помощью копий подтверждающих документов клиенты банков смогут осуществлять переводы иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

Кроме того, будет действовать перевод с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", предствитель Национального банка Украины заявил, что первого мая Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн долларов регулярных платежей.


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