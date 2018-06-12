В США могут исключить Украину из-под действия пошлин

Такое мнение она выразила по итогам переговоров с представителями правительства США.

В ведомстве рассчитывают на исключение из-под действия этих пошлин. Соединенные Штаты довольно серьезно рассматривают аргументы, поданные Украиной.

В МЭРТ подчеркнули, что США уже исключили ряд стран из-под действия пошлин, и Украина намерена стать одной из них.

К слову, с первого июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады.

Также импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия - действуют в отношении продукции из Китая, РФ, Японии и других государств.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Европейском союзе продумывают целый перечень тарифов, в том числе на виски и мотоциклы. Процедура запущена в ответ на решение США о новых пошлинах на ввоз в страну стали и алюминия. Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович заявил на брифинге, что Европейская комиссия, которая руководит вопросами торговли блока, намерена завершить до конца июня соответствующую процедуру в координации со странами-участинками.