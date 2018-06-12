В ЕС не упомянули о продлении санкций против РФ, - Рикард Йозвяк

Об этом во вторник, 12 июня, в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, сегодня ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда пересматривали повестку предстоящего в июне дня Европейского совета на пленарном заседании Европейского парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Совет Йозвяк сообщал, что Евросоюз планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против Российской Федерации.

Ожидается, что в конце июня ЕС продлит экономические санкции в отношении России. Шесть месяцев как всегда, хотя некоторые настаивают на 12, - отметил Йозвяк, добавив, что новое пророссийское правительство Италии может поставить под угрозу весь режим санкций.