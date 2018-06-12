12:32 12.06.2018 | Экономика | Новости
100196525:Polishuk

В ЕС не упомянули о продлении санкций против РФ, - Рикард Йозвяк

Представители Европейского совета и Еврокомиссии на пересмотре повестки дня Европарламента не упомянули о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

В ЕС не упомянули о продлении санкций против РФ, - Рикард Йозвяк

Об этом во вторник, 12 июня, в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, сегодня ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда пересматривали повестку предстоящего в июне дня Европейского совета на пленарном заседании Европейского парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Совет Йозвяк сообщал, что Евросоюз планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против Российской Федерации.

Ожидается, что в конце июня ЕС продлит экономические санкции в отношении России. Шесть месяцев как всегда, хотя некоторые настаивают на 12, - отметил Йозвяк, добавив, что новое пророссийское правительство Италии может поставить под угрозу весь режим санкций.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: Китайцы рассматривают Украину, как плацдарм для выхода на европейский рынок, — А. Дячук Парубий подписал ратификацию соглашения с Францией по единой системе авиабезопасности Киевское метро впервые за 28 лет меняет диктора Наличный доллар во вторник упал до 26,12 гривны
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив