Украина надеется в будущем на поставки газа по TANAP, - Порошенко

Мы полностью поддерживаем этот проект и сегодня мы согласились, что мы будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию, Румынию поставки газа.

Об этом во вторник, 12 июня, на церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода в Турции, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что Украина всегда поддерживает европейские начинания в диверсификации поставок энергоресурсов.

Напомним, газопровод TANAP протяженностью 1,85 тысяс километров предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит минимум 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов будет направляться в Европу, шесть миллиардов кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в 7,99 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, церемония открытия TANAP состоялась в турецком городе Эскишехир с участием президентов Турции, Азербайджана и Украины.