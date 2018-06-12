Совет НБУ определился с составом своих комитетов

Совет Национального банка Украины во вторник, 12 июня, опубликовал решения об утверждении составов профильных комитетов совета.
Как сообщает НБУ на официальном сайте, эти решения были приняты еще 29 мая. Таким образом, в комитет по вопросам денежно-кредитной политики совета НБУ вошел глава совета НБУ Богдан Данилишин, его заместитель Тимофей Милованов, а также члены совета Виктор Козюк, Александр Петрик, Василий Фурман и глава НБУ Яков Смолий.
Главой комитета стал Александр Петрик.
В комитет по вопросам этики, оплаты труда и кадровых назначений вошли Богдан Данилишин, Тимофей Милованой, Яков Смолий и Николай Каленский, который возглавил комитет.
В состав аудиторского комитета вошел Николай Каленский
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины завершит кадровые перестановки в руководстве к июлю. Накануне кандидат на должность заместителя главы НБУ Сергей Холод подал декларацию для прохождения специальной проверки. Проверка займет две-три недели, после чего его кандидатура будет внесена на должность первого заместителя на совет НБУ. Об этом в пятницу утром, 1 июля, рассказал председатель Нацбанка Яков Смолий.