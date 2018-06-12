Совет НБУ определился с составом своих комитетов

Как сообщает НБУ на официальном сайте, эти решения были приняты еще 29 мая. Таким образом, в комитет по вопросам денежно-кредитной политики совета НБУ вошел глава совета НБУ Богдан Данилишин, его заместитель Тимофей Милованов, а также члены совета Виктор Козюк, Александр Петрик, Василий Фурман и глава НБУ Яков Смолий.

Главой комитета стал Александр Петрик.

В комитет по вопросам этики, оплаты труда и кадровых назначений вошли Богдан Данилишин, Тимофей Милованой, Яков Смолий и Николай Каленский, который возглавил комитет.

В состав аудиторского комитета вошел Николай Каленский

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины завершит кадровые перестановки в руководстве к июлю. Накануне кандидат на должность заместителя главы НБУ Сергей Холод подал декларацию для прохождения специальной проверки. Проверка займет две-три недели, после чего его кандидатура будет внесена на должность первого заместителя на совет НБУ. Об этом в пятницу утром, 1 июля, рассказал председатель Нацбанка Яков Смолий.