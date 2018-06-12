Порошенко и Эрдоган обсудили будущее соглашение о зоне свободной торговли

Во время встречи главы государств обсудили вопрос подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко подчеркнули важность завершения переговорного процесса относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Также речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также о реализации инициативы по проведению трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко в Турции принял участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода.