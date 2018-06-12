НБУ за год наказал 155 банков

Это меньше чем в 2016 году, когда были наказаны 158 банков. Такие данные опубликованы на официальном сайте регулятора во вторник утром, 12 июня.

Согласно сообщению, за прошедший год инспекторы НБУ провели 64 инспекционные - 35 плановых и 29 внеплановых - проверки 59 банков.

В результате проверок 44 банка получили 62 письменных предостережения, 10 банков были признаны проблемными, а девять - неплатежеспособными.

В 20 банках назначали куратора и устанавливали особенный режим контроля 21 раз, а 23 банка получили 24 штрафа.

Относительного одного должностного лица или собственника существенного участия был применен штраф. С 5 банками НБУ заключил письменное соглашение. Против семи банков были применены ограничения или остановлены их операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины внес коррективы в Правила осуществления, как за пределы так и в Украине, переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине. Такое постановление регулятора опубликовано на сайте НБУ. Согласно документу, соответствующие изменения начнут действовать с 12 июня.