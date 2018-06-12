НБУ прогнозирует по итогам 2018 рост ВВП 3-3,5%

Об этом во вторник, 12 июня, во время пресс-конференции сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук. ОН также отметил, что регулятор хотел бы, чтоб эти темпы были больше.

Стимулом для более значительного роста экономики могут служить структурные реформы, которые необходимо проводить в рамках сотрудничества с международными партнерами Украины, - пояснил Ваврищук, добавив, что НБУ надеется на скорейшее возобновление программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национального банка Украины во вторник, 12 июня, опубликовал данные инфляционном отчете за апрель 2018 года. По данным регулятора в мае 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась - до 11,7% в годовом измерении. По мнению НБУ, это произошло в основном благодаря стремительному замедлению роста цен на продукты питания.