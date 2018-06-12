Коболев грозится отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях - ФОТО

Об этом говорится в письме руководителя компании Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В своем письме Коболев указывает, что "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 миллионов гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.

Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности, - считает Коболев.

По данным "Нафтогаза", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Поэтом "Нафтогаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы, - пояснил Коболев в своем письме, добавив что такая ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, горячая вода в квартирах киевлян может появится уже завтра. Это могло случится еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет. Об этом в четверг, 7 июня, в своем Twitter сообщила Национальная акционерная компания " Нафтогаз Украины". Там также заверили, что действуют только в рамках закона и надеются, что такую позицию разделят и наши контрагенты в Киеве. Мы не требуем немедленного погашения долгов, но новое предприятие должно стать их правопреемником по закону. Надеемся на скорейшее решение этого вопроса, - заявили в компании.