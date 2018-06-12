Инфляция в Украине в мае замедлилась до 11,7% - НБУ

По данным регулятора в мае 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась - до 11,7% в годовом измерении. По мнению НБУ, это произошло в основном благодаря стремительному замедлению роста цен на продукты питания.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в месячном измерении индекс потребительских цен не изменился. При этом в НБУ, не так быстро, как в апреле, росли административно регулируемые цены из-за замедления роста цен на табачные изделия и более умеренного, чем в прошлом году, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как и ожидалось, постепенно исчерпывается действие временных факторов предложения, которые вызвали превышение фактических показателей потребительской инфляции во второй половине 2017 года и в первые месяцы текущего года, - говорится в сообщении. Это происходит вследствие как более благоприятных погодных условий в этом году по сравнению с весенними заморозками в прошлом году, так и расширения предложения импортной продукции.

Дополнительным фактором является проведение Нацбанком жесткой монетарной политики, которая проявилась прежде всего в укреплении обменного курса гривни с января 2018 года, - уточняет НБУ.

В то же время, как и в предыдущие месяцы, сохранялось давление на цены со стороны дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также быстрого восстановления потребительского спроса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по сравнению с апрелем потребительские цены в Украине в мае не изменились. Вместе с тем с начала года цены выросли на 4,4%. Такие данные Государственная служба статистики сообщает на м официальном сайте. По состоянию на понедельник, 11 мая, базовая инфляция в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года - 3,5%. Вместе с тем, по данным ведомства, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае снизились на 0,7%. Больше всего на 9,5% и 7,3% подешевели яйца и гречневая крупа.