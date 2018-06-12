Для приезда миссии МВФ нужно провести пересмотр тарифов на газ, - Смолий

Ее приезд зависит от пересмотра тарифов на газ, а также проведенных переговоров с Министерством финансов о сбалансированности госбюджета. Об этом во вторник, 12 июня, журналистам рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, закон об антикоррупционном суде это верный шаг в направлении следующего пересмотра программы, но пока этого недостаточно.

При этом глава НБУ не уточнил, когда стоит ожидать следующий пересмотр программы, добавив, что это будет в этом году.

По мнению Смолия, отставка министра финансов никак не влияет на переговоры с МВФ, поскольку фонд работает не с личностями, а институциями. Он также заверил, что исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова имеет полное право ставить подпись под меморандумом МВФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Смолий заверил, что Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре.