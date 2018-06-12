Беларусь направит на Донбасс гуманитарную помощь

Доставка в Украину является практической реализацией инициативы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по оказанию помощи украинским жителям, проживающим в зоне конфликта по обе стороны от линии разграничения.

Она была осуществлена в рамках договоренностей, которые были достигнуты между Лукашенко и президентом Украины Петров Порошенко во время их неоднократных встреч в 2017 году.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Украине.

Согласно сообщению, детальнее о направлении Республикой Беларусь гуманитарной помощи Украине расскажут во вторник, 12 июня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Беларусь хочет поставлять гуманитарную помощь на территорию Донбасса без посредников.