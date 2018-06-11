В мае потребительские цены не менялись - Госстат

Вместе с тем с начала года цены выросли на 4,4%. Такие данные Государственная служба статистики сообщает на м официальном сайте.

По состоянию на понедельник, 11 мая, базовая инфляция в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года - 3,5%. Вместе с тем, по данным ведомства, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае снизились на 0,7%. Больше всего на 9,5% и 7,3% подешевели яйца и гречневая крупа.

На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в прошлом месяце выросли на 1,8%, в том числе табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 1%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию - на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%, - отмечает Госстат, добавив, что повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,8% и транспортных услуг на 0,7%.

Ведомство также напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины намерен взобраться на новый позитивный, сравнительно с нынешней ситуацией, уровень инфляции в 2020 году - в пределах пяти процентов. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время выступления на ежегодной исследовательской конференции центральных банков Украины и Польши.