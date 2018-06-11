01:00 11.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и МВФ пока не нашли решения в вопросе цены на газ для населения, - Гройсман

Требование Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения остается не решенным.

Украина и МВФ пока не нашли решения в вопросе цены на газ для населения, - Гройсман

Украина и МВФ находятся в поиске этого решения. Об этом накануне заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, что касается сотрудничества и еще ряда сложных вопросов, в частности это вопрос цены газа - пока по нему нет решения. Вместе с тем Гройсман заверил, что для него ключевое значение имеет уровень цены на для населения.

Поэтому мы ищем правильный подход для того, чтобы любые изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты тем, кто имеет небольшие доходы. Это для меня является принципиально важным, поэтому мы в постоянном поиске, - подчеркнул премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Национального банка Украины заявил, что Международный валютный фонд признал модель повышения цены на газ приемлемой для продолжения переговоров с Украиной. Четвертый пересмотр программы и получения пятого транша МВФ мы ожидаем до осени. Украина брала на себя определенные обязательства, - пояснил он.


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