Убытки Украины от российской агрессии оценили в 100 миллиардов долларов

Таки данные представил Украинский кризисный медиа центр. Как сообщил в понедельник, 11 июня, старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд, после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 миллионов гектаров земли, которые оценивают в свыше 1,8 миллиард долларов.

Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях, а это от 1,7 до 1,9 миллиардов долларов. Также Россия конфисковала Крымэнерго, как следствие - Украина потеряла еще миллиард долларов.

Аслунг также отметил, что из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. В результате полученный ущерб оценивается еще в 9,5 миллиардов долларов.

В отчете Eurasia Center Atlantic Council утверждается, что самое простое и обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли ее потерянного ВВП на четыре.

Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МФВ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 миллиардов долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 миллиардов долларов, - указано в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс. Как заявил в четверг, 7 июня, глава российского государства во время общения с россиянами во время "прямой линии", он надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, а если это случится это будет иметь очень тяжелые последствия.