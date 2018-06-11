Одесский НПЗ вернули в госсобственность

Соответствующий документ о передаче подписали Министерства энергетики и угольной промышленности и ФГИ. Как сообщил исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров, он подписал акт приема-передачи имущества от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и его подконтрольной структуры "Укрнефтепродукта", как организации, которая взяла это имущество по решению суда на сохранение и передала его новосозданному государственному предприятию с таким же названием "Одесский НПЗ".

При этом глава Фонда отметил, что фактическая передача будет длиться до 18 июня.

Вместе с тем, по его словам, повторная продажа Одесского НПЗ возможна после фактической передачи. Будет, создано еще одну инвентаризационную комиссию для того, чтобы сделать еще одну инвентаризацию, то есть, нам необходимо будет оценить стоимость НПЗ, - пояснил Трубаров, добавив, что вначале будет принятие имущества к себе в управление, заключение договора на охрану данного объекта, проведение инвентаризации данного объекта, проведение его оценки, постановка на баланс с конкретной стоимостью всего актива и уже после этого мы переходим к следующему этапу - к принятию управленческого решения, что делать с этим активом.

По словам чиновника, вопрос о повторной приватизации будет рассматриваться совместно с правительством.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе прошлого года Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонда госимущества. Ранее Апелляционный суд Одесской области отказал в апелляции представителям Одесского нефтеперерабатывающего завода, таким образом предыдущее решение Суворовского райсуда Одессы о конфискации завода в пользу государства вступило в силу.