НКРЭКУ с 1 августа снизит для "Киевтеплоэнерго" тариф на тепловую энергию для населения

Тарифы будут снижены на 29%. Как сказано на сайте регулятора, принятие соответствующего проекта решения, запланировано на заседании 14 июня.

Таким образом, по сравнению с действующими тарифами энергокомпании "Киевэнерго", тариф на тепловую энергию для населения уменьшится на 320,38 гривен/Гкал и будет составлять до 784,58 гривен/Гкал.

После принятия комиссией проект решения будет вынесен на общественные слушания.

В проекте решения также указано, что тариф на отпуск электрической энергии будет на уровне 182,93 коп/кВт-час; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 479,06 гривен/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1 171,89 гривен/Гкал и для нужд других потребителей - 1 181,05 гривен/Гкал.

Напомним, с 1 мая закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы.

Как сообщал УРА-Информ, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявила, что горячая вода в квартирах киевлян может появится уже завтра. Это могло случится еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет, - пояснили в компании.