НБУ может вернуть валютные ограничения, - Смолий

Об этом в интервью Зеркалу недели в понедельник, 11 июня, заявил председатель НБУ Яков Смолий. Вместе с тем, по его словам, Центробанк надеется, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и не придется применять такие меры. Однако мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, в случае реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений, - пояснил Смолий, добавив, что регулятор вводил жесткие ограничения на валютном рынке в 2014-2015 годах, а с 2016 года он постепенно снимает их.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиардов долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиардов долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в Минфине заявили, что на сегодняшний день не отрабатывает сценарий, при котором страна может не получить пятый транш Международного валютного фонда. В любом случае для нас важно оставаться в программе. Мы не проектируем ситуацию, в которой мы не получим средства МВФ, - сообщила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.