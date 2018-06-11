Нацбанк на понедельник укрепил гривну

100 долл - 2613,6416 грн;

100 евро - 3072,0743 грн;

10 российских рублей - 4,1706 грн.

При этом регулятор установил на 11 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.724527;

Серебро - 14.070901;

Платина - 760.476191;

Палладий - 862.993434.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2617,1679 грн;

100 евро - 3097,6799 грн;

10 российских рублей - 4,2340 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.