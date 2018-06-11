Нацбанк на понедельник укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 11 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2613,6416 грн;
100 евро - 3072,0743 грн;
10 российских рублей - 4,1706 грн.
При этом регулятор установил на 11 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1091.724527;
Серебро - 14.070901;
Платина - 760.476191;
Палладий - 862.993434.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2617,1679 грн;
100 евро - 3097,6799 грн;
10 российских рублей - 4,2340 грн.
Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.