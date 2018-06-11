Минфин не рассматривает сценарий невыдачи Украине пятого транша МВФ, - Макарова

В любом случае для нас важно оставаться в программе. Мы не проектируем ситуацию, в которой мы не получим средства МВФ.

Об этом в воскресенье, 10 июня, в интервью газете Financial Times, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова. По ее словам, сейчас с МВФ ведутся переговоры по цене на газ и реформам энергетического рынка.

Министерство надеется завершить переговоры в ближайшее время и ожидает получить транш от МВФ осенью. Чем быстрее мы его получим, тем лучше, это будет свидетельством того, что Украина продвигается вперед в реализации программы реформ, и станет очень хорошим сигналом для инвесторов, - уверена исполняющая обязанности министра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман вчера заявил, что требование Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения остается не решенным. Украина и МВФ находятся в поиске этого решения.