Фонд госимущества запустил большую приватизацию

Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум десять лет. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщил на своей страничке в Facebook руководитель ФГИ Виталий Трубаров. По его словам, в ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую.

Принятие решений о приватизации по каждому объекту из перечня - следующий шаг после утверждения перечня объектов большой приватизации, - пояснил он, добавив, что одним из предприятий, которые продадут в этом году, станет "Президент-Отель" и планируется приватизировать государственный пакет акций в размере 100%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-служба Министерства экономки и развития заверила, что вся нормативная база для запуска малой приватизации уже готова. 5 июня вступили в силу утвержденные Кабинетом министров правила прозрачной продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала.