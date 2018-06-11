12:55 11.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт сахара из Украины упал на 36 процентов

За девять месяцев текущего маркетингового года украинские производители поставили на внешние рынки свыше 433 тыс. тонн сахара. Об этом сообщает аналитический отдел НАСУ "Укрцукор".

Экспорт сахара из Украины упал на 36 процентов

Отмечается, что за май 2018 года, отечественные производители поставили на внешние рынки 54 тысячи тонн сахара, что на 29 процентов больше чем в предыдущем месяце.

Так, основными импортерами украинского сахара стал Узбекистан — 72%. Также, 11% поставок было осуществлено в Великобританию, 5% — в Азербайджан, 4% — в Молдову.

За девять месяцев 2017-2018 года экспортировано 433,3 тыс. т сахара, что на 36% меньше чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с лидером Республики Болгария Бойко Борисовым.

В ходе встречи украинский президент отчитался об увеличении за первый квартал 2018 года товарооборота между двумя государствами на 37 процентов, что вдвое больше, чем в предыдущем году.


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