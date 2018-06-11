Экспорт сахара из Украины упал на 36 процентов

Отмечается, что за май 2018 года, отечественные производители поставили на внешние рынки 54 тысячи тонн сахара, что на 29 процентов больше чем в предыдущем месяце.

Так, основными импортерами украинского сахара стал Узбекистан — 72%. Также, 11% поставок было осуществлено в Великобританию, 5% — в Азербайджан, 4% — в Молдову.

За девять месяцев 2017-2018 года экспортировано 433,3 тыс. т сахара, что на 36% меньше чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с лидером Республики Болгария Бойко Борисовым.

В ходе встречи украинский президент отчитался об увеличении за первый квартал 2018 года товарооборота между двумя государствами на 37 процентов, что вдвое больше, чем в предыдущем году.