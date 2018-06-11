Доллар в обменниках в понедельник упал до 26,15 гривен

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,15 гривен, а евро можно купить по 31,02 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,06, продажи 26,04 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9557, продажи - 26,1510 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,82, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5145, продажи - 31,0172 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,110, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,635, продажи 4,271 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 8 июня 2018 года, наличный доллар не изменился и сохранился прежнем уровне. Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,17 гривен, а евро можно было купить по 31,07 гривен.