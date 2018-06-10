В МВФ признали приемлемой модель повышения цены на газ для продолжения переговоров - НБУ

Четвертый пересмотр программы и получения пятого транша МВФ мы ожидаем до осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин.

Об этом в интервью газете "Зеркало недели" в воскресенье, 10 июня, рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, первая модель, это формирование цены на газ по принципу импортного паритета, вторая - Антикоррупционный суд. На этой неделе Верховная Рада наконец одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших переговоров с Фондом, - подчеркнул глава НБУ, добавив, что под первое обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили.

Причины понятные - поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается. Весной в Вашингтоне глава НАК "Нефтегаз" Андрей Коболев представлял МВФ другую концепцию газового рынка, объясняя им, что поднятие тарифов не решит проблемы закрытости рынка газа.

Кроме того, они предложили уменьшить норму потребления газа, что позволит часть средств экономить и с этих денег выплачивать компенсации малообеспеченным. Такая модель не сразу была одобрительно воспринята МВФ, но в конце концов ее признали приемлемой для продолжения переговоров, - пояснил Смолий, добавив, что после согласования всех вопросов и принятия решения обычно приблизительно через неделю-две в Киев прибывает миссия Фонда. Она здесь работает около двух недель, после чего едет в Вашингтон и готовит документы на заседание совета директоров. Это еще около двух недель. То есть к осени получить транш МВФ возможно, - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года. Такие расчеты являются техническими. Также НБУ утверждает, что все условия для получения транша будут выполнены.